Ein Blütenmeer! Hortensien erobern Zuschendorf

Zuschendorf (Pirna) - Erst erblühen die Kamelien und Azaleen, ab dieser Woche aber zeigen sich die Hortensien in ihrer ganzen Pracht und Farbvielfalt - auf Landschloss Zuschendorf. Bis 6. August sind die beliebten Blütensträucher in der mittlerweile 16. Hortensienschau zu bewundern.

Schloss Zuschendorf beherbergt eine botanische Sammlung von Kamelien, Azaleen und Hortensien. © Steffen Füssel

Diese widmet sich in diesem Jahr einem ganz besonderen Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde in Sachsen die erste Hortensie gezüchtet.

"Über 200 Jahre ist es her, dass die erste Hortensie aus Fernost nach Sachsen kam. Der spätere Hofgärtner in Pillnitz, Carl Adolph Terscheck, nahm sie aus Frankreich mit in den Pillnitzer Schlosspark, wo sie etwa 170 Jahre alt wurde", weiß Zuschendorfs Chef-Gärtner Matthias Riedel (64).

Stolz verweist er auf die erste Sachsenzüchtung: "1923 stellte Friedrich Matthes aus Ottendorf-Okrilla seine Sorte 'Blauer Prinz' vor - sie ist bis heute erhalten geblieben."