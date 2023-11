Einst malte er Putin: Dresdner Künstler stellt in Pillnitz aus

Der Dresdner Maler, Bildhauer und Kunstdozent Florian Schneider (45) alias "Spandlitz" vor Gemälden seiner neuen Ausstellung. © Steffen Füssel

Der Dresdner Maler, Bildhauer und Kunstdozent Florian Schneider (45) alias "Spandlitz" (kommt von Spandau und Steglitz in Berlin, wo er ein paar Jahre gewohnt hat) zeigt bis Jahresende 19 Öl- und Acrylgemälde in Pillnitz.

Manche sind schwarz-weiß, manche farbig. An einigen Werken malte er in seinem Atelier in Bühlau über Wochen. So wie bereits für eine frühere Schau, wo "Spandlitz" die mächtigsten Politiker der Welt mit seltenen Emotionen malerisch porträtierte, darunter auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin (71).



In der aktuellen Ausstellung sind auch sinnliche Frauenporträts zu sehen.

"Nichts ist so intensiv wie ein Gesicht, es kann voller Schönheit, Schmerz und Licht sein", sagt der Künstler.