Herkuleskeule: Alexanders "Schäferstündchen" mit Ex-Dynamo und Ex-Minister
Dresden - Auch im neuen Jahr setzt die "Herkuleskeule" ihre erfolgreiche Talkreihe "Schäferstündchen" mit Moderator Alexander G. Schäfer (60), Sohn des legendären DDR-Komikers Gerd E. Schäfer (†2001), fort.
Am 23. Februar wird es dabei kriminell – denn zu Gast ist Pierre Sanoussi-Bliss (63). Er ermittelte bis 2015 in 169 Folgen der ZDF-Kult-Serie "Der Alte". Was viele nicht wissen: Die Karriere des in Ostberlin geborenen Sohnes eines guineischen Diplomaten und einer Lehrerin begann in Dresden.
Ab 1987 stand Sanoussi-Bliss drei Jahre auf der Bühne des Staatsschauspiels – danach entdeckte ihn die Fernsehkamera.
Ähnliche Überraschungen und Geheimnisse versprechen auch die nachfolgenden Talkgäste. Im Mai plaudert Schäfer mit CDU-Politiker Thomas de Maizière (71), der in Sachsen etwa Justiz- oder auch Innenminister war und später dem Merkel-Kabinett angehörte.
Im September ist Ex-Ultra-Chef der Dynamos, Stefan Lehmann (40), zu Gast in der Keule. Dessen Lebensmittelpunkt dreht sich nicht mehr um Krawalle, sondern um nachhaltige Lebensmittel, Yoga und Mentaltraining.
Im November schließlich kommt Schauspielerin Carmen-Maja Antoni (80) aus der Fernsehserie um Hauptpolizeimeister Krause ins Untergeschoss des Kulturpalastes.
Infos/Tickets: herkuleskeule.de.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Lutz Hentschel, IMAGO/Political-Moments