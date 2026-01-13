Herkuleskeule: Alexanders "Schäferstündchen" mit Ex-Dynamo und Ex-Minister

Dresden - Auch im neuen Jahr setzt die "Herkuleskeule" ihre erfolgreiche Talkreihe "Schäferstündchen" mit Moderator Alexander G. Schäfer (60), Sohn des legendären DDR-Komikers Gerd E. Schäfer (†2001), fort.

Alexander G. Schäfer (60) lädt zu "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule ein. © Petra Hornig

Am 23. Februar wird es dabei kriminell – denn zu Gast ist Pierre Sanoussi-Bliss (63). Er ermittelte bis 2015 in 169 Folgen der ZDF-Kult-Serie "Der Alte". Was viele nicht wissen: Die Karriere des in Ostberlin geborenen Sohnes eines guineischen Diplomaten und einer Lehrerin begann in Dresden.

Ab 1987 stand Sanoussi-Bliss drei Jahre auf der Bühne des Staatsschauspiels – danach entdeckte ihn die Fernsehkamera.

Ähnliche Überraschungen und Geheimnisse versprechen auch die nachfolgenden Talkgäste. Im Mai plaudert Schäfer mit CDU-Politiker Thomas de Maizière (71), der in Sachsen etwa Justiz- oder auch Innenminister war und später dem Merkel-Kabinett angehörte.

Im September ist Ex-Ultra-Chef der Dynamos, Stefan Lehmann (40), zu Gast in der Keule. Dessen Lebensmittelpunkt dreht sich nicht mehr um Krawalle, sondern um nachhaltige Lebensmittel, Yoga und Mentaltraining.