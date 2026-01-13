 977

Herkuleskeule: Alexanders "Schäferstündchen" mit Ex-Dynamo und Ex-Minister

Auch im neuen Jahr setzt die "Herkuleskeule" ihre erfolgreiche Talkreihe "Schäferstündchen" mit Moderator Alexander G. Schäfer fort.

Von Katrin Koch

Dresden - Auch im neuen Jahr setzt die "Herkuleskeule" ihre erfolgreiche Talkreihe "Schäferstündchen" mit Moderator Alexander G. Schäfer (60), Sohn des legendären DDR-Komikers Gerd E. Schäfer (†2001), fort.

Alexander G. Schäfer (60) lädt zu "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule ein.
Alexander G. Schäfer (60) lädt zu "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule ein.  © Petra Hornig

Am 23. Februar wird es dabei kriminell – denn zu Gast ist Pierre Sanoussi-Bliss (63). Er ermittelte bis 2015 in 169 Folgen der ZDF-Kult-Serie "Der Alte". Was viele nicht wissen: Die Karriere des in Ostberlin geborenen Sohnes eines guineischen Diplomaten und einer Lehrerin begann in Dresden.

Ab 1987 stand Sanoussi-Bliss drei Jahre auf der Bühne des Staatsschauspiels – danach entdeckte ihn die Fernsehkamera.

Ähnliche Überraschungen und Geheimnisse versprechen auch die nachfolgenden Talkgäste. Im Mai plaudert Schäfer mit CDU-Politiker Thomas de Maizière (71), der in Sachsen etwa Justiz- oder auch Innenminister war und später dem Merkel-Kabinett angehörte.

Im September ist Ex-Ultra-Chef der Dynamos, Stefan Lehmann (40), zu Gast in der Keule. Dessen Lebensmittelpunkt dreht sich nicht mehr um Krawalle, sondern um nachhaltige Lebensmittel, Yoga und Mentaltraining.

Vom Dynamo-Ultra zum nachhaltigen Caterer: Stefan Lehmann (40) hat eine erstaunliche Wende hingelegt.
Vom Dynamo-Ultra zum nachhaltigen Caterer: Stefan Lehmann (40) hat eine erstaunliche Wende hingelegt.  © Lutz Hentschel
Pierre Sanoussi-Bliss (63) nahm noch nie ein Blatt vor den Mund, kritisiert u.a. den Jugendwahn im Fernsehen.
Pierre Sanoussi-Bliss (63) nahm noch nie ein Blatt vor den Mund, kritisiert u.a. den Jugendwahn im Fernsehen.  © imago/Star-Media
Thomas de Maizière (71) begleitete in seiner Karriere drei sächsische und drei bundesdeutsche Ministerämter.
Thomas de Maizière (71) begleitete in seiner Karriere drei sächsische und drei bundesdeutsche Ministerämter.  © IMAGO/Political-Moments

Im November schließlich kommt Schauspielerin Carmen-Maja Antoni (80) aus der Fernsehserie um Hauptpolizeimeister Krause ins Untergeschoss des Kulturpalastes.

Infos/Tickets: herkuleskeule.de.

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Lutz Hentschel, IMAGO/Political-Moments

