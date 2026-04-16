Eröffnet, als der Neumarkt noch voller Baugruben war: Steigenberger feiert 20. Geburtstag

Dresden - Mit rund 100 Gästen feierte das Steigenberger Hotel de Saxe am Mittwochabend seinen 20. Geburtstag. Am 3. April 2006 empfing das Hotel am damals noch fast unbebauten Neumarkt seine ersten Gäste. Seither übernachteten 727.000 Gäste in den 185 Zimmern und Suiten, viele mit Blick auf die Frauenkirche.

Seit 20 Jahren empfängt das Steigenberger Hotel de Saxe am Neumarkt Gäste aus aller Welt. © Steffen Füssel

"Auch viele Prominente waren bei uns zu Gast", sagt Susann Starke (41), die als bis dato dritte Direktorin mit 70 Mitarbeitern das Haus managt.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71), Kanzler Friedrich Merz (70), Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (41), Sängerin Vicky Leandros (73) oder auch Schlagersängerin Beatrice Egli (37) trugen sich ins Gästebuch ein.

"Ob in Berlin, Leipzig oder in Dresden – das Steigenberger ist mein Zuhause", schwärmt Schauspieler Wolfgang Stumph (80).

"Hier übernachte ich bei Dreharbeiten, bringe ich meine Gäste unter. Im Dresdner Haus habe ich viele Gespräche für das ZDF-Drama 'Blindgänger' geführt. Das war vor zehn Jahren, da konnten wir noch am Neumarkt in einer Baugrube drehen, die es längst nicht mehr gibt", erinnert sich Stumph an seine Rolle als Bombenentschärfer.

Er brachte zum Hotelgeburtstag ein ganz besonderes Geschenk mit: eine Urkunde aus dem Jahr 2006. "Damals wurde auf der Ostermesse eine Orchidee auf den Namen Phalaenopsis Stumpi de Saxe getauft. Das passt doch wunderbar zum Hotel de Saxe."