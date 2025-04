Erster "Gradmesser" ehrt die Dresdner Feuerwehr

Kurz darauf zog er seine Pressesprecher-Weste an - und führte allein an diesem Tag 192 Telefonate, erreichte später über fünf Millionen Menschen in den sozialen Netzen weltweit.

"Die professionelle Nutzung von Liveticker über klassische Medien bis hin zu Social Media hat Maßstäbe gesetzt und große Anerkennung nicht nur in unserer Branche, sondern auch in der Bevölkerung gefunden", erklärte Club-Vize Tobias Wolf (47).

Der Dresdner Presseclub verlieh ihm den ersten "Gradmesser für exzellente Kommunikation" am Montagabend an Bord der "Gräfin Cosel" - mit Blick auf den Unglücksort.

"Meine Außenwirkung soll in erster Linie der Feuerwehr nutzen. Alles, was an diesem Tag menschenmöglich war, haben wir getan", so Klahre.

Der "Gradmesser" wurde übrigens von Künstler Kai Leonhardt entworfen.