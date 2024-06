Fabian Kahl in Dresden: Diesen Dachboden-Schatz ersteht er beim Elbhangfest

Dresden - Er ist der Lieblings-Antiquitätenhändler der Nation: Fabian Kahl (32). Seinen Promi-Status durch die ZDF-Sendung "Bares für Rares" nutzt der Wahl-Sachse, um als Botschafter der Umweltschutzorganisation "Wilderness International" Spenden zum Erhalt des Regenwaldes in Lateinamerika zu sammeln. Am gestrigen Samstag schätzte Kahl am Rande des Elbhangfestes die Schätze der Dresdner - gegen eine kleine Spende.