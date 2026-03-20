Fast drei Jahrzehnte Kopf-Kunst in Dresden: Jacquelines Mut zum Hut wird belohnt

Dresden - Chapeau japée: Ob Kappe, Praliné, Pillbox, Strohhut oder Schiffchen - im Dresdner Atelier "japée" von Jacqueline Peevski (64) finden sich die schönsten, handgefertigten Kopfbedeckungen. Im nächsten Jahr feiert die studierte Kostüm- und Bühnenbildnerin ihr 30-jähriges Atelier-Jubiläum. Ein Besuch auf der Bautzner Straße lohnt sich schon vorher.

Jacqueline Peevski (64) sucht ein Arrangement von farbigen Federn für den Hut aus. © Norbert Neumann

Ob auf Hochzeiten, Sommerpartys, heute auf dem Hutball im Parkhotel oder ab Juni auf der Galopprennbahn Seidnitz - es gibt viele Anlässe, die Kunstwerke von Jacqueline Peevski auszuführen.

"Bis zu 20 Stunden Arbeit - vom Ziehen in die Form bis zum Dekorieren - stecken in einem Hut", erklärt sie den aufwendigen Prozess der Hutherstellung. Jeder Hut ist ein Unikat, gefertigt aus Filz, Wollstoffen oder Stroh.

Nachdem sich Jacqueline Peevski bei einem Sturz die rechte Hand gebrochen hatte und Monate nicht arbeiten konnte, kribbelt es ihr in den Fingern. Sie will "Hüte fürs Leben mit der Poesie des Theaters anfertigen", sie schwärmt von schwungvollen Federn, Schleiern und Blüten.

"Nur müssten die Dresdner etwas mutiger sein", lacht die "Hutmacherin". Obwohl: "Bei Sommerhüten ist die Nachfrage gestiegen - sicher auch wegen des Sonnenschutzes", zeigt sie opulente Modelle mit großer Krempe. Total im Trend: Cowboyhüte, große Hüte, starke Farben.