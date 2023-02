Frisch verheiratet und Karl-May-Botschafter: Zack wird zu Sam Hawkens

Dresden - Egon Olsen geht in den Wilden Westen: TV- und Bühnenliebling Volker Zack (52) begeisterte bis vorige Woche in der Kultkomödie "Die Olsenbande" im Boulevardtheater.

Schauspieler Volker Zack (52) bittet zwar mit Silberbüchse bewaffnet, doch in friedlicher Absicht um Spenden für das Karl-May-Museum. © Facebook/Karl May Museum

Doch jetzt hat er einen neuen Plan: Er entdeckt Karl May für sich - in Bad Segeberg und Radebeul! Wenn ich mich nicht irre ...



"Ich spiele in dieser Saison den Sam Hawkens bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg", verrät der gebürtige Dresdner. "Darauf freue ich mich riesig, schließlich ist es neben Winnetou und Old Shatterhand die drittbekannteste Figur."

Open-Air-Erfahrung sammelte Zack in den Vorjahren bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek auf der Insel Rügen. "Dort hätte ich auch gern wieder gespielt. Aber da bin ich vier Monate auf der Insel.

Nun habe ich ja erst geheiratet und einen kleinen Sohn bekommen - da möchte ich einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Bad Segeberg kann ich von meinem Wohnort Hamburg aus gut bespielen."

Ralswiek, Bad Segeberg - und dann vielleicht die Felsenbühne Rathen? "Dort in einem Karl-May-Stück mitzuspielen, na das wäre schon ein Traum, in dieser wunderbaren Kulisse", gesteht Zack.