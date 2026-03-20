Für das große "Dein Song"-Finale musste Neyla aus Dresden einen "Darling killen"
Dresden – Die Aufregung ist auf dem Höhepunkt: Am heutigen Freitagabend steht Neyla (14) im Finale der KiKA-Sendung "Dein Song". Bei ihrem Auftritt auf der großen Bühne kann die junge Dresdnerin auf die Unterstützung aus der Heimat zählen.
"Der Fanbus reist heute an, mit Fanartikeln, T-Shirts und Bannern", erzählt die Nachwuchsmusikerin im TAG24-Interview. "Natürlich bin ich sehr aufgeregt, wenn die Spannung dann so steigt und aus meinem Fanblock tosender Jubel kommt."
Doch zum Glück muss die Achtklässlerin nicht allein auf der Bühne stehen. Ihre Musikpatin Leslie Clio (39), die mit "I Couldn't Care Less" einen ihrer größten Hits hatte, singt mit ihr zusammen.
"Leslie Clio ist eine voll coole Sängerin. Sie macht auch passend zu mir so eine Englisch-Deutsch-Mischung. Mal singt sie Englisch, mal Deutsch. Es war wirklich eine tolle Zeit zusammen."
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Auf Ibiza hat Neyla mit Leslie Clio an ihrem Song gearbeitet
Neyla hat die Singer-Songwriterin bereits auf Ibiza kennengelernt. Dort verbrachten die "Dein Song"-Finalisten ihre Herbstferien im vorigen Jahr. "Der Dreh mit Leslie Clio hat nur einen Tag gedauert. Er ging wahnsinnig schnell vorbei. Und ich wünschte, ich könnte sowas wieder tun."
Denn die Reise war überaus bereichernd: "Wir haben an dem Song noch mal was verändert und den Text klarer gemacht", erklärt die 14-Jährige. Auch haben die beiden den Titel um das englische Wort für Liebe erweitert. Er heißt jetzt "Unconditional Love".
Die Schülerin konnte bei der Zusammenarbeit ganz auf die Erfahrung der vielseitigen Sängerin vertrauen, die auch Musik für Künstler wie Marianne Rosenberg (71) schreibt. "Leslie hat mir auf jeden Fall Tipps fürs Songwriting gegeben – wie die Kill-Your-Darlings-Strategie, um den Text klarer zu machen. Wir haben zum Beispiel die Zeile 'To be together, us together' rausgenommen. Das war eine meiner Darlings, leider Gottes. Stattdessen haben wir 'Unconditional Love' daraus gemacht, damit der Titel des Songs groß dasteht."
Am heutigen Freitagabend heißt es dann ab 19.05 Uhr: Daumen drücken für Neyla! Sie tritt mit ihrem Song gegen sechs andere Kompositionen an.
Titelfoto: ZDF/Sven Oliver Puch