Für das große "Dein Song"-Finale musste Neyla aus Dresden einen "Darling killen"

Im Finale der KiKA-Sendung "Dein Song" tritt Dresdnerin Neyla heute Abend (20. März, 19.05 Uhr) mit Sängerin Leslie Clio auf.

Von Saskia Hotek

Dresden – Die Aufregung ist auf dem Höhepunkt: Am heutigen Freitagabend steht Neyla (14) im Finale der KiKA-Sendung "Dein Song". Bei ihrem Auftritt auf der großen Bühne kann die junge Dresdnerin auf die Unterstützung aus der Heimat zählen.

Neyla (14) und Leslie Clio (39) hatten eine Menge Spaß auf Ibiza. © ZDF/Sven Oliver Puch "Der Fanbus reist heute an, mit Fanartikeln, T-Shirts und Bannern", erzählt die Nachwuchsmusikerin im TAG24-Interview. "Natürlich bin ich sehr aufgeregt, wenn die Spannung dann so steigt und aus meinem Fanblock tosender Jubel kommt." Doch zum Glück muss die Achtklässlerin nicht allein auf der Bühne stehen. Ihre Musikpatin Leslie Clio (39), die mit "I Couldn't Care Less" einen ihrer größten Hits hatte, singt mit ihr zusammen. "Leslie Clio ist eine voll coole Sängerin. Sie macht auch passend zu mir so eine Englisch-Deutsch-Mischung. Mal singt sie Englisch, mal Deutsch. Es war wirklich eine tolle Zeit zusammen."

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Auf Ibiza hat Neyla mit Leslie Clio an ihrem Song gearbeitet