Für krankes Baby: MDR-Moderator Kutschke wird zum Lebensretter

MDR-"Biwak"-Moderator Thorsten Kutschke (53) ist Kirgistan sehr verbunden. © privat

Dank eines Spendenaufrufs des Dresdner MDR-Moderators Thorsten Kutschke (53) und seiner Frau Kristina (26) kann das Baby am Freitag in der Türkei operiert werden. Eine Lebertransplantation soll das Leben des am Caroli-Syndrom leidenden Mädchens retten.



Thorsten Kutschke war nicht nur oft für das Bergsteiger-Magazin "Biwak" in Kirgistan unterwegs. Das zentralasiatische Land ist auch die Heimat seiner Frau. Salidad ist die Tochter von Kristinas Freundin Kanykei.

"Salidad kam neun Wochen zu früh zur Welt und musste lange Zeit auf der Intensivstation verbringen. Als sie endlich mit ihrer Mama zu Hause war, dachten alle, das Schlimmste sei überstanden. Doch dann erhielten wir die schockierende Diagnose", so Kristina.

Zum Glück kam Mutter Kanykei für ihr Baby als Spenderin infrage.