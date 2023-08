Geballte Erotik: Dieses Fräulein kennt Dresdens pikanteste Liebesgeheimnisse

Auf der Brühlschen Terrasse beeindruckte Fürst Pückler (1785-1871) die holde Weiblichkeit. Stadtführerin Kerstin Klauer-Hartmann (53) zeigt ein Bildnis des schmucken Leutnants. © Petra Hornig

Stadtführerin Kerstin Klauer-Hartmann (53) nimmt ihre Gäste mit auf eine amouröse Tour durch die Dresdner Innenstadt. Dabei erfahren auch alteingesessene Dresdner Neues über Lust und Frust zwischen Zwinger und Brühlscher Terrasse.

"Ich erzähle nicht die bekannten Geschichten über August den Starken, denn es gab zwei andere große Schwerenöter in Dresden: Casanova und Fürst Pückler", verrät Kerstin, die seit 1999 als Stadtführerin arbeitet.

"Gerade Fürst Pückler ließ als sächsischer Gardeleutnant in schmucker Uniform nichts aus, um die Damen zu beeindrucken und zu verführen. So sprengte er auf seinem Pferd von der Brühlschen Terrasse hinab in die Elbe."

Auch soll er den Schweif seines Pferdes einmal auf die Länge seiner Manneskraft gestutzt und ihn entsprechend bemalt haben.