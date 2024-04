Goldschmied, Maler und Co.: Dresdens Kunsthandwerker öffnen ihre Türen!

"Wer kennt das nicht: Kinder sammeln Steine - ob im Urlaub oder zu Hause. Auch ich hatte immer die Taschen voll. Deshalb zeige ich meinen jungen Besuchern europäische Edelsteine und erzähle kleine Geschichten zu Herkunft und Verarbeitung dazu", so die Goldschmiedin.

Hier sind (nicht nur) Kinder goldrichtig: Goldschmiedin Barbara Oehlke (54) lädt in ihre Schauwerkwerkstatt (Hauptstraße 15, Sa., 10-16 Uhr; So. 14-16 Uhr) zu einem Edelstein-Quiz ein.

Rund 40 Kunsthandwerker präsentieren allein in Dresden ein Spektrum, das von Mode über Schmuck und Malerei hin zu Inneneinrichtung reicht.

Diese Fragen werden in der Werkstatt von Ralf Bisch-Chandaroff (55) beantwortet (Berggartenstr. 13, Fr., 10-18 Uhr; Sa., 10-14 Uhr). Der 1970 gegründete Raumausstatter sorgte u.a. für bequemes Sitzen im großen Saal der Landesbühnen und im "Café Dreikönigskirche". Er schneiderte aber auch die Verdunklung für die Kinderbiennale im Japanischen Palais.

Designerin Jakoba Kracht (60) arbeitet gern mit hauchzartem Blattgold. © Ove Landgraf

"Wir zeigen die Herstellung und Restauration von Bleiverglasungen", macht Thomas Körner (63) auf einen Besuch in der Glaswerkstatt Körner (Tharandter Str. 101, Fr., 8-17 Uhr; Sa., 10-17 Uhr) neugierig.

Der Kunstglasermeister hat u. a. die rund hundert Jahre alten Bleiglasfenster des Parkhotels zum Leuchten gebracht. Dank Körner und seiner sieben Mitarbeiter erstrahlen auch die Fenster im Stallhof, auf Schloss Pillnitz oder in der Kirche "Maria am Wasser" in alter Schönheit.

Die Ateliers von Malerin Janina Kracht (60) und Interior-Designerin Jakoba Kracht (60) öffnen im historischen Atelierhaus von Bildhauer Edmund Moeller (1885-1958) ihre Türen (Gostritzer Str. 10, Sa./So., 11-18 Uhr).

Neben den Gemälden und mit 24-karätigem, hauchdünnem Blattgold verzierten Wohnaccessoires kann ganz nebenbei noch der 3000 qm große Skulpturenpark am Haus besichtigt werden.