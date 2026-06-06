Mega-Bühne von Helene Fischer steht: "Es war der Wunsch der Künstlerin"

Dresden - "Diese Bühne hat internationales Format": Das sagt Sebastian Pichel (59), Production Manager von Konzertveranstalter Live Nation, über die gigantische 360-Grad-Bühne von Superstar Helene Fischer (41). TAG24 war vor Ort und durfte sich das Meisterwerk vorab einmal anschauen.

Die gigantische Bühne wird inmitten des Stadions stehen. An den Seiten befinden sich 15 Meter lange Arme, die nach unten gefahren werden können. © Petra Hornig

Die 41-Jährige feiert am kommenden Mittwoch ihren Tourauftakt im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Seit Mai ist die Crew in der Stadt, probt fleißig für die Tournee.

144 Tonnen bringt sie mit, bestehend aus Technik und Bühne. "Das muss logistisch gut koordiniert werden", erklärt der 59-Jährige, der für die technische Umsetzung zuständig ist. "Es war der Wunsch der Künstlerin, eine 360-Grad-Bühne zu haben, um nah am Publikum zu sein." Unterstützt wird sie dabei von einer Band sowie 20 Tänzern.

Neben dem Podest in der Mitte des Stadions gibt es auch eine Bühne auf 24,60 Metern Höhe. Von dort kann sich Helene entweder über einen Aufzug oder über 15 Meter lange bewegliche Arme nach unten bewegen - ungesichert!

Die riesigen LED-Panele haben eine Gesamtfläche von 780 Quadratmetern, was in etwa einem halben Fußballfeld entspricht. Hinzu kommen unter anderem mehr als 1200 Scheinwerfer, 36 Flammen, eine fahrbare Plattform und 1000 pyrotechnische Effekte. "Es ist eine der höchsten Bühnen, die wir je gebaut haben", so der 59-Jährige, der auch schon für Adele-Konzerte verantwortlich war.

Und das braucht Platz. In Summe sind 48 Produktionstrucks, 2x17 Bühnentrucks sowie 13 Nightliner-Busse im Einsatz. Allein die Crew besteht aus 150 Leuten, wird nochmal um 150 bis 160 Helfer ergänzt.