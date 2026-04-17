Hello again! Howie singt auf der Elbe

Dresden - Diese Zusage schlägt Wellen: Kult-Sänger Howard Carpendale (80) wird beim Jubiläumsevent zum 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt in Dresden auftreten.

Schlager-Legende Howard Carpendale (80) hat für das Open-Air-Event "Elbzauber" zugesagt. © picture alliance/dpa

Die Musiklegende ist zwar gerade auf großer Abschiedstournee, lässt sich aber am 5. September das Open-Air-Spektakel "Elbzauber" nicht entgehen.

Denn wo immer Carpendale schon "Hello again" geschmettert hat, ein Auftritt mitten auf einem Fluss, auf einer schwimmenden Bühne, ist auch für ihn eine Premiere.

"Carpendales Konzerte sind keine reinen Musikabende, sondern Erlebnisse, die bleiben. Und genau dieses Erlebnis bringt er nach Dresden. Nicht in eine klassische Arena, sondern in ein Setting, das außergewöhnlicher kaum sein könnte – unser Open Air auf dem Fluss", sagt Flottenchef Stefan Bloch (46).