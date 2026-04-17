Hello again! Howie singt auf der Elbe
Dresden - Diese Zusage schlägt Wellen: Kult-Sänger Howard Carpendale (80) wird beim Jubiläumsevent zum 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt in Dresden auftreten.
Die Musiklegende ist zwar gerade auf großer Abschiedstournee, lässt sich aber am 5. September das Open-Air-Spektakel "Elbzauber" nicht entgehen.
Denn wo immer Carpendale schon "Hello again" geschmettert hat, ein Auftritt mitten auf einem Fluss, auf einer schwimmenden Bühne, ist auch für ihn eine Premiere.
"Carpendales Konzerte sind keine reinen Musikabende, sondern Erlebnisse, die bleiben. Und genau dieses Erlebnis bringt er nach Dresden. Nicht in eine klassische Arena, sondern in ein Setting, das außergewöhnlicher kaum sein könnte – unser Open Air auf dem Fluss", sagt Flottenchef Stefan Bloch (46).
"Wir freuen uns sehr über die Zusage und sind überzeugt, dass er und weitere Künstler wie Sängerin Camilla Nylund diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen."
Tickets (57 bis 270 Euro): elbzauber.live
Titelfoto: picture alliance/dpa