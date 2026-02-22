Hmmm, wie das prickelt! Wackerbarth feiert 190 Jahre Sekt-Tradition

Radebeul - Es prickelt seit 190 Jahren in Sachsen: Anno 1836 wurde in der "Bussard"-Kelterei in Radebeul der erste Sekt hergestellt.

Ein alter Bussard-Sektkübel erinnert im Gutsmarkt von Wackerbarth an die traditionsreiche Sektgeschichte. © Thomas Türpe

Die drei Weingutsbesitzer Pilgrim, Schwarz und Sickmann gründeten die erste sächsische Manufaktur für moussierende Weine - und ihr Kellermeister Johann Joseph Mouzon brachte die Kunst der klassischen Flaschengärung aus seiner Heimat Frankreich mit nach Radebeul.

Nach anfänglich 37.700 Flaschen wurde im Jahr 1846 eine Höchstleistung von 150.000 Flaschen erreicht. Mit der Umbenennung in Champagnerfabrik Niederlößnitz etablierte die Sektkellerei über Jahrzehnte einen guten Ruf. In den 50er-Jahren übernahm erst der VEB Rotkäppchen, später das Volksweingut Radebeul. 1979 wurde die Produktion eingestellt - zugunsten der Ende der 60er-Jahre auf Schloss Wackerbarth gebauten Wein- und Sektkelterei.

Die historischen Gebäude der ehemaligen Bussard-Sektkellerei in der Oberen Bergstraße werden heute als Wohnanlage genutzt - die Tradition der Flaschengärung wird im Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth fortgesetzt. Und gewürdigt - etwa mit dem extra trockenen Sekt "Hommage 1836", der im Vorjahr mit dem Deutschen Sektpreis ausgezeichnet wurde.

"Wir feiern die lange Sekttradition mit vielen Veranstaltungen über das ganze Jahr", freut sich Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (40).