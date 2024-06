Hommage an Erich Kästner: Serkowitzer Volksoper bringt "Kennst du das Land, wo die Optionen blühn?"

Dresden - Von vielen wird Erich Kästner dieser Tage geehrt, jähren sich doch 2024 sowohl 125. Geburtstag wie 50. Todestag des in Dresden geborenen Schriftstellers. Auch die Serkowitzer Volksoper widmet ihre neue Musiktheater-Produktion dem großen Humanisten. "Kennst du das Land, wo die Optionen blühn?" erzählt von den Nöten und Sehnsüchten "kleiner Leute" - melancholisch, witzig und mitreißend.

Denn die Einakter beruhen auf eher unbekannten Kurzerzählungen Kästners, die meist in Zeitungen publiziert wurden und erst seit wenigen Jahren im Band "Der Herr aus Glas" in Buchform vorliegen.

Namen, Zitate und Verweise hat Gööck zu einer Collage gefügt, eine Hommage an den Autor - auch wenn vielleicht nur eingefleischte Kästner-Kenner jede Anspielung zu entschlüsseln wissen.

Passend zum Hafenschauplatz musiziert das Ensemble um Kapellmeister Milko Kersten (r.) in Matrosenkostümen. © Robert Jentzsch

Die nun eingewechselten "Optionen" beschreiben das übergeordnete Thema: In allen fünf Geschichten geht es um Menschen in einer Lebenskrise, die ihr Heil im Weggehen sehen - mit dem Schiff in die Welt.

Auch werden Kästners Motive mit dem Märchen der "Bremer Stadtmusikanten" verwoben, und deren Motto "Etwas Besseres als den Tod findest du überall".

Da ist der entlassene Fabrikarbeiter Dalg, der mit seiner Geige in Treppenhäusern um Almosen spielt, berührend gegeben von Bariton Cornelius Uhle. Da ist Paula, die statt Füßen Wurzeln hat, nicht wegkann und als lebende Litfaßsäule arbeiten muss.

Sopranistin Dorothea Wagner singt koloratursatt, spielt ausdrucksvoll mit witziger Marionetten-Gestik und verwickelt das Ensemble in Kanon-Gesänge. Neben dem kleinen Jungen Fritz (Marie Hänsel), der seine kranke Mutter im fernen Berlin besucht, ist da noch die Lebedame Mia, deren Wohnhaus ausgebombt wurde.

Altistin Julia Böhme gibt sie, Operettenmelodien intonierend, urkomisch mit Berliner Kodderschnauze. Gööck selbst schließlich verzweifelt als alter Krügel am geistlosen Beamtendasein. Herrlich, wenn das Klacken seines Stempels langsam den Rhythmus von Pink Floyds "Money" einleitet.