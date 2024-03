Hut ab vor diesen Hüten! Ein Ball, bei dem sich die Gäste 'nen tollen Kopf machten ...

Dresden - Ob mit Fingerhut oder Schiebermütze, Zylinder oder Melone, gekauft oder gebastelt - jeder Gast, der auf dem Hutball tanzen will, muss etwas im und auf dem Kopf haben! Rund 4000 Gäste amüsierten sich am Freitag und Samstag beim "26. Radeberger Pilsner Hutball" im Parkhotel in Dresden ganz köstlich.