Influencerin erlebt Horror-Trip: "Die ganze Fähre hat gek***t!"

Influencerin Lyn Künstler (32) verbrachte zuletzt einige Tage in Italien. Erste Station: Neapel.

Die Dresdnerin war in der vergangenen Woche nach Italien gereist, um einige Tage auf der schönen Insel Capri im Süden des Landes zu verbringen, neuen Content zu produzieren und Werbebilder zu erstellen. Der Plan: Landung in Neapel und dann per Fähre auf die Insel übersetzen.

Ganz so einfach sollte es dann allerdings nicht werden. "Als wir über Neapel waren, hieß es plötzlich, dass wir nicht landen können und stattdessen nach Rom umgeleitet werden."

Von der italienischen Hauptstadt aus sollte es per Bus ans eigentliche Ziel gehen. Dabei hatte jedoch offenbar jemand vergessen, wie viele Menschen in einen Flieger passen. "Der Bus hat natürlich nicht gereicht für die ganzen Leute, also mussten wir zusätzlich noch auf Taxis warten."

Das Ende vom Lied: "Statt 11 Uhr morgens waren wir abends, 19 Uhr, in Neapel", berichtet die Influencerin gegenüber TAG24.