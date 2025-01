Influencerin Lyn über das erste Mal: "Dann muss der Höhepunkt noch ein bisschen warten"

Dresden/Berlin - Influencerin Lyn Künstner (33) hat sich inzwischen einen Namen als Dating-Expertin in ihrer Community gemacht. Bereits zum dritten Mal ist die Dresdnerin , die selbst an Typ-1-Diabetes leidet, beim T1-Day in Berlin dabei, um mit anderen ihr Wissen zu teilen. TAG24 gab sie bereits vorab einen wichtigen Tipp.

Lyn Künstner (33) ist am Wochenende wieder als Rednerin beim T1-Day dabei. © Lyn Künstner

Unter dem Motto "Von Frau zu Frau" will die Influencerin in diesem Jahr das Gespräch suchen, statt wie bisher einen Vortrag zu halten. "Die Leute können mit ihren Fragen in die Runde kommen und ich versuche dann, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", so die 33-Jährige.

Wie der Name bereits sagt, ist die Veranstaltung diesmal nur für Frauen gedacht. "Themen wie Sexualität oder auch die Periode spielen eine große Rolle. Da gibt es immer extrem viele Fragen und da nehme ich mir auch gern im Anschluss noch etwas Zeit, wenn Leute kommen mit Fragen, die sie vielleicht nicht in der großen Runde stellen wollten."

Auch das erste Mal werde immer wieder angesprochen. "Vergangenes Jahr hatten wir beispielsweise eine junge Frau dabei, die uns verriet, dass sie jemanden kennengelernt habe, den sie sehr mag, aber sie hätten noch nicht miteinander geschlafen. Sie wollte dann wissen, wie sie das mit ihrer Insulinpumpe macht."

Die Frage, ob sie die Pumpe dann abnehmen sollte und was passiert, wenn sie eine Unterzuckerung hat, all das versucht die Influencerin zu beantworten und Tipps zu geben.