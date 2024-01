Jury hat entschieden! Kunstpreis der Stadt Dresden geht an IHN

Der Kunstpreis der Stadt Dresden geht an den Schauspieler und Musiker Christian Friedel.

Von Guido Glaner

Dresden - Eine naheliegende Wahl, welche die Jury der Stadt da getroffen hat: Der Kunstpreis der Stadt Dresden geht dieses Jahr an den Schauspieler und Musiker Christian Friedel (44). Ausgewählt wurde aus 37 Einreichungen.

Christian Friedel (44) am Freitag während der Pressekonferenz zur Preisverleihung. © Sebastian Kahnert/dpa Der Dresdner Kunstpreis wird seiner Selbstbeschreibung nach verliehen für "nachhaltig wirkende, herausragende Einzelleistungen oder herausragende kontinuierliche künstlerische Leistungen." Hinsichtlich der Arbeit von Christian Friedel ließe sich das "oder" ohne Weiteres durch ein "und" ersetzen, er erfüllt beide Anforderungen.

Friedel ist Theaterstar, Filmstar, Fernsehstar und Popstar, wobei das Musikalische mit dem Theatralischen eng in Verbindung ist. Friedels Band "Woods of Birnam" ist nach einem Motiv aus Shakespeares "Macbeth" benannt und wirkt zum großen Teil ihrer Aktivitäten als Theaterband. Zuletzt geschah das am Freitagabend, als Nächstes geschieht es am heutigen Samstagabend - im Dresdner Schauspielhaus in "Macbeth", was sonst, inszeniert von Friedel. Ach ja, Regisseur ist er auch noch. 1979 geboren in Halle, ausgebildet in München, kam Friedel 2009 mit dem Intendanten Wilfried Schulz ans Staatsschauspiel, wo er sich schnell einen Namen machte, der bundesweit ausstrahlte. Roger Vontobels Inszenierung von Schillers "Don Carlos", mit ihm in der Titelrolle, erhielt eine Einladung zum Berliner Theatertreffen.

Christian Friedel engagiert sich in verschiedenen Medien

Der Schauspieler als Fotograf Reinhold Gräf (Christian Friedel) in "Babylon Berlin", dritte Staffel. © Frédéric Batier Parallel dazu entwickelte sich eine Kino- und TV-Karriere, durch hochkarätige Werke wie "Das weiße Band" von Michael Haneke (2009) oder "Elser" von Oliver Hirschbiegel (2015). Seit 2013 arbeitet er freischaffend, um Theater, Film und Fernsehen unter einen Hut bringen zu können. So kann es passieren, dass Friedel abends auf der Bühne steht, während im Fernsehen ein Film mit ihm läuft. Ein wichtiger Charakter ist er, zum Beispiel, in der spektakulären TV-Serie "Babylon Berlin", wo er einen Fotografen spielt, der auch schon mal in Travestie singt. Friedel tanzt künstlerisch auf vielen Hochzeiten. Was das Theater anbetrifft, agiert er hauptsächlich in Dresden und Düsseldorf. Er sei "nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern ein Künstler, der die Grenzen der Kunst sprengt und neue Horizonte erkundet. Die Strahlkraft seines Wirkens reicht weit in die Gesellschaft und erreicht besonders die junge Generation. Durch sein Engagement in verschiedenen Medien, von Bühne über Leinwand und Bildschirm bis Musik, spricht er junge Menschen an und setzt ein inspirierendes Zeichen in der Welt der Kunst", heißt es in der Begründung der Kunstpreis-Jury.

