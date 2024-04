Kartoffeln, Kohlrabi, Knoblauch: Auf dieser Scholle staunt sogar Gartenexpertin Bartholomay

Der komplett neu angelegte Garten von Erik und Stefanie Fuß in der Sparte "Am Kahlberg". © Eric Münch

Ob Schädlingsbefall oder Baumschnitt, Anzucht von Salat oder Rosenpflege - sie weiß Rat.

Am Freitag beackerte sie im Rahmen der Radio-"Frühblüher"-Aktion den Garten von Stefanie (31) und Erik Fuß (33) im Kleinspartenverein "Am Kahlbusch" in Dohna.



Das Dresdner Paar hatte sich bei Morgenmoderator Silvio Zschage (45) um die Gartenaudienz beworben - zusammen mit 600 anderen Gartenfans. Familie Fuß hatte Glück und jede Menge Fachfragen:

"Der Kompost arbeitet nicht so recht und von den Zuckererbsen ist noch keine grüne Spitze zu sehen." Doch ansonsten ist der Garten mega in Schuss.

"Wir haben ihn seit September 2022. Wir wollten für unser Wunschbaby einen Garten, damit es in der Natur aufwachsen kann. Außerdem wollen wir unser Obst und Gemüse selbst anbauen."