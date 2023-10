Künstler Günter Gläser in der Heinrich-Schütz-Residenz: Gemälde auf Emaille

Dresden – Goldgelbe Rebstöcke im Radebeuler Weinberg. Eine Bank im Herbstlaub an einem See. Meer und Möwenstreit um einen toten Fisch. In der Stimmung des Moments schwelgt die leuchtend farbenfrohe Malerei auf Kupfer des Radebeuler Emaillekünstlers Günter Gläser (89).

Künstler Günter Gläser (89) mit Künstlerkollegin Isolde Ziegenbalg und einer großformatigen Arbeit. © Petra Hornig

Zu sehen ist die heutzutage seltene Emaillekunst in der Ausstellung "Optimismus in Farben auf Emaille und in Öl" gemeinsam mit Ölbildern, Aquarellen und Monotypien der Malerin Isolde Ziegenbalg in der Heinrich-Schütz-Residenz am Neumarkt in Dresden (noch bis 1. Januar, Klingel am Eingang).

In dem nach historischen Vorlagen wieder aufgebauten Eckhaus in der Frauenstraße 14 lebte und arbeitete Heinrich Schütz, einer der wichtigsten deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Dort befindet sich jetzt eine Wohnresidenz mit Appartements, Blick auf die Frauenkirche.



Das Foyer der Heinrich-Schütz-Residenz verwandelt sich regelmäßig in eine Bildergalerie. Derzeit sind 21 Bilder von Isolde Ziegenbalg und 24 Emaillebilder von Günter Gläser zu sehen. Das Möwen-Bild von ihm stammt aus diesem Jahr.

Außerdem zeigt er Bilder von südlichen Landschaften, blühenden Mandelbäumen, leuchtendem Mohnblüten und Sonnenblumen neben Herbststimmung am Buschmühlenteich.