Kult-Sänger zum Videodreh an der Elbe: Dresdner macht Heino jetzt im Netz ganz groß

Dresden - Ob im Königsmantel, in den Straßen von New York, mit Musiker Thomas Anders (61, bekannt durch "Modern Talking") oder mit einem politischen Statement: Kult-Sängerer Heino (86) ist ein TikTok-Star mit bis zu zwei Millionen Aufrufen je Video. Gemacht hat ihn dazu ein junger Bursche aus Dresden: Ex-"Sachsen Fernsehen"-Reporter Benedict Bartsch (20). Seit über einem Jahr betreut und pusht er Heino auf TikTok , Instagram und Facebook.

Das Erfolgstrio: Manager Helmut Werner (40), Kultsänger Heino (86) und Social-Media-Profi Benedict Bartsch (20, v.l.). © Thomas Türpe

Am Montag produzierte Benedict neue Social-Media-Videos mit Heino, in einer Luxus-Suite des Dresdner Hotels Kempinski. "Die wunderbaren Räume boten sich an, am Wochenende waren wir erst zu Kirchenkonzerten in Augustusburg und Plauen", verrät Manager Helmut Werner (40).

"Hier im Kempinski bin ich übrigens auf Benedict aufmerksam geworden, da war er gerade 16 Jahre und stellte als Jugendreporter ziemlich forsche Fragen."

Heino ist sich sicher: "Benedict sieht gut aus, weiß, was er will. Er wird mal groß rauskommen. Ich kann seiner Arbeit komplett vertrauen." Das tut auch Manager Helmut Werner (40): "Ich habe Benedict seit 1. Januar unter Vertrag und will ihn auch als Moderator für große Galen und Events aufbauen."

Werner managt neben Heino auch die Serienstars Pamela Anderson (57, "Baywatch"), David Hasselhoff (72, "Knight Rider") und Tommi Piper (83), die Synchronstimme von "Alf".