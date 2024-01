Kunst für Karl May: Sascha Schneiders "Auf zum Kampf" restauriert

Dresden/Radebeul - Nicht allein Kunstmuseen wie die der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden oder der Kunstsammlungen Chemnitz restaurieren wichtige Gemälde. Am vorgestrigen Freitag stellte das Karl May Museum Radebeul ein aufgefrischtes Kunstwerk vor.

May war längst verstorben (1912), als Schneider das Bild der Witwe Klara May (1864-1944) zum Geschenk machte.

Ulrike Schauerte (49, l.) und Claudia Hartwich (33) sind zwei der drei beteiligten Restauratorinnen des Bildes. © Eric Münch

Gezeigt werden konnte es in der Villa Shatterhand ob seiner Größe nie. 1960 wurde es von der DDR an die Verlegerfamilie Schmid des Bamberger Karl-May-Verlags verkauft, 1994 konnte es zurückerworben werden. "Seitdem fristete das Bild aufgerollt einen Dämmerzustand im Depot des Karl May Museums. Die unbefriedigten Lagerbedingungen für das Gemälde erhöhten über die Jahrzehnte die Schäden", heißt es in einer Information des Radebeuler Museums.

Sascha Schneider kam in St. Petersburg zur Welt und starb in Swinemünde. Er verbrachte viele Jahre in Dresden, wo er im Kreuzchor sang und an der Kunstakademie studierte. In Meißen eröffnete er später ein Atelier.

Seit Sommer vergangenen Jahres wurde im Landesamt für Denkmalpflege an dem Bild gearbeitet. Mithilfe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Meißen wurden dafür rund 62.000 Euro eingesetzt.