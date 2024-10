"Miss Rockester" heißt jetzt "Smilla": "Medlz"-Sängerin wagt Solo-Neustart

Dresden - Für Sängerin Silvana Mehnert (44) ist 2024 das Jahr der Veränderungen. Sie verlässt Ende November nicht nur die Dresdner A-cappella-Band "medlz". Sie ändert auch ihren Namen, unter dem sie als Solokünstlerin auftritt. Am Wochenende hatte sie beim Radebeuler Weinfest ihren letzten Auftritt als "Miss Rockester". Ab sofort musiziert sie unter dem Namen "Smilla".

Als "Miss Rockester" trat Silvana Mehnert (44) mit Band und Elbland Philharmonie Sachsen bei den Jazztagen Dresden auf. © Imago/Andreas Weihs

"Eine Kurzform meines Namens Silvana ist Silla. Ich habe noch das M aus meinem Nachnamen eingefügt - so entstand Smilla", erklärt Silvana.

Spätestens seit dem Roman "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" des dänischen Autors Peter Hoeg ist der Name Smilla mit dem Norden verbunden.

"Ich liebe auch die Verfilmung", erzählt Silvana.

"Tatsächlich ist Smilla ein dänischer Name und bedeutet so viel wie summend und lachend. Er hat viel mit Lebensfreude zu tun - und das passt ganz gut zu meiner neuen Musik, zu deutschsprachigem Retro-Pop mit meiner Prise Soul, der ins Herz und in die Beine geht", verrät Smilla.

Zu hören ist das im November - dann erscheint ihre erste Single "Alles", 2025 sollen weitere Songs folgen.