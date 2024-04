Mit 57! So sexy zeigt sich Country-Lady Linda Feller

Dresden - Wow - so attraktiv und sexy haben ihre Fans Country-Lady Linda Feller (57) wohl noch nie gesehen. Die Sängerin überrascht auf Facebook mit einem Foto, bei dem der Betrachter automatisch den Bauch einzieht. Denn Linda trägt zur Lederhose unterm transparenten Shirt nur einen schwarzen BH. Und sie kann es sich leisten!

Die Dresdner Sängerin winkt bescheiden ab: "Das Shirt ist schon uralt, bestimmt 25 Jahre. Ich habe es in meinem Kleiderschrank wiederentdeckt. Und ich möchte auch gern noch vier bis sechs Kilo runter haben."

Klaus Brinkbäumer und Kim Fisher moderieren am Freitag das MDR-"Riverboat" mit Linda Feller als Gast. © MDR/Stephan Flad

Zuvor aber hat Linda Feller einen Termin in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Am Freitag (22 Uhr) ist sie dort u. a. mit Schauspielerin Nadeshda Brennicke (51) und TV-Moderatorin Judith Rakers (48) zu Gast, spricht über ihr neues und erstes Duett "Sterne der Nacht" mit Joscha Wittschell (40) alias Joshville und plaudert über ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Die Frage ist nur: Was zieht Linda im Öffentlich-Rechtlichen an. Darf sie da auch so sexy wie auf Social Media sein?

"Ich denke schon. Ich habe mir ein paar halbtransparente Sachen bestellt, die ich zur schwarzen Lederhose anziehen will. Darüber werde ich eine hellblaue oder giftgrüne Jacke anziehen. Aber ich denke, es wird eher die grüne Jacke", lacht Linda.

"Dazu hochhackige Schuhe. Auch wenn ich in der Talkshow nur sitze. Aber mit Absatzschuhen nimmt man automatisch eine gute Haltung an", weiß der Bühnen-Profi.