Mit ihrem Roman "Zugwind": Ukrainerin ist eine neue literarische Stimme in Dresden

Es gibt Autoren, die ihren Stoff nicht einfach erzählen. Iryna Fingerova arbeitet auf diese Weise. "Zugwind" heißt der Roman der Ärztin und Autorin.

Von Guido Glaner

Dresden - Es gibt Autoren, die ihren Stoff nicht einfach erzählen, sondern freilegen, Schicht für Schicht, als würden sie eine Wunde untersuchen, ohne sie gleich schließen zu wollen. Iryna Fingerova aus der Ukraine arbeitet auf diese Weise. "Zugwind" heißt der autobiografisch geprägte Roman der in Dresden lebenden Ärztin und Autorin.

Iryna Fingerova beim Gespräch mit der TAG24 im Innenhof des Cafés Oswaldz am Albertplatz. © Petra Hornig Geboren (1993) und aufgewachsen in Odessa, geprägt von einer jüdisch-ukrainischen Lebenswelt, trägt Fingerova eine Erfahrung in sich, die sich nicht abschütteln lässt: das gleichzeitige Leben in mehreren Wirklichkeiten. Seit 2018 lebt sie als Ärztin, Journalistin und Autorin in Sachsen, erst in Kamenz, seit 2022 in Dresden. Fingerova ist nicht als Geflüchtete gekommen, doch ist sie mit dem Schicksal der infolge des Krieges nach Dresden exilierten Ukrainern auf das Engste verbunden. Dresden Kultur & Leute Wie einst John Lennon: Dresdner Musiker kämpft für Frieden im Bett Die Protagonistin ihres Buches, die Ärztin Mira Zehmann, ist ein bisschen Alter Ego. "Vieles im Buch ist Erfindung, anderes selbst erlebt", so Fingerova. Entscheidend ist nicht allein die äußere Parallele, sondern ebenso die innere Bewegung: das Gefühl, zwischen Herkunft und Zukunft in unsicherer Gegenwart zu sein.

Iryna Fingerovas Stil ist direkt und durchlässig

"Zugwind" (Rowohlt, 24 Euro) ist nach zwei Büchern, die in der Ukraine erschienen sind, ihr drittes Buch. © Petra Hornig Wie Iryna Fingerova beginnt Mira Zehmann ihr Leben in Dresden als Hausärztin. Während Fingerova sich mit ihrer Familie - 2019 kommt die Tochter zur Welt - in der Stadt niederlässt, marschiert Russland in die Ukraine ein. Der Krieg in der Heimat durchdringt in der Sorge ums Heimatland und die dort verbliebenen Verwandten als stetige Unruhe ihr neues Leben. Auch diese Parallele findet sich im Buch: Für Mira Zehmann wird die Praxis zum Ort, an dem sich Geschichten bündeln: Patientinnen und Patienten, aus der Ukraine geflohen, die nicht nur Krankheiten mitbringen, sondern Erinnerungen, Sehnsucht, Verluste, Fragen. Zwischen Familie, Verantwortung und innerer Zerrissenheit entsteht für Mira ein innerer Konflikt: Wie fügt man wieder zusammen, was in der - auch eigenen - Lebenswelt zerbrochen ist? Dresden Kultur & Leute Verschollenes Cranach-Bild - Kriegsverlust zurück in Dresden: Klein im Format, groß in Bedeutung Der Zugwind aus dem Titel ist kein wirkliches Ereignis, sondern ein Zustand: ein ständiges Ziehen, ein Unwohlsein, das durch alle Ritzen kommt. Fingerovas Stil ist direkt und durchlässig. Er verzichtet auf große Gesten, doch nicht auf Intensität und am wenigsten auf Humor. Sie schreibt nicht über Traumata im lauten Sinn. Sie schreibt darüber, wie sich das Unbehagen im Alltag und seinen Routinen einnistet. Das Ineinander von Schwere und Leichtigkeit gelingt der Autorin dabei glaubwürdig und berührend, wobei die Lebensfreude gegenüber dem Deprimierenden das letzte Wort hat.

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Iryna Fingerova möchte sich in Dresden ein Leben aufbauen