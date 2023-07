Mit Pinsel und Airbrush: Nackt-Modelle werden zu "Original Meissener"

Dresden/Meißen - Was macht eine amtierende Vizeweltmeisterin auf der Dresdner Schlössernacht? Bodypainting! Silke Kirchhoff (48) aus Meißen gehört zu den besten Künstlern weltweit, die mit Pinsel oder Airbrushtechnik Körper in lebendige Kunstwerke verwandeln. Am 15. Juli bemalt sie am Schloss Albrechtsberg zwei Modelle mit Dekoren der Meissener Porzellanmanufaktur.