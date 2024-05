Nanu, wen hält Karl-Heinz Bellmann denn hier im Arm?

Dresden - Man muss die Feste feiern, wie sie fallen - erst recht, wenn man so lebenslustig wie Chansonnette Dorit Gäbler (81) und Entertainer Karl-Heinz Bellmann (77) ist.

Nanu, hat Karl-Heinz Bellmann (77) hier einen Herrn im Arm? Nein, es ist seine Liebste, die verkleidete Dorit Gäbler (81). © privat

Der Beweis: Zum Herrentag verkleidete sich Dorit als Mann. Als beleibter Hugo aus Bayern mischte sie Bellmanns Herrentagsrunde (mit Ex-Dynamo Hartmut Schade) im schwarzen Anzug, mit Weste, Fliege, Schnurrbart und Kappe auf.



Karl-Heinz Bellmann dagegen überraschte seine Gattin tags darauf.

Er entführte sie nach Chemnitz in die Oper und zur Übernachtung in die 23. Etage des Congress Hotels mit Schampus und Traumblick über die Stadt.

Der Grund: "Dorit war am 10. April 1978 meine sechste Prominente in meiner Talkrunde 'Zwischen Tür und Angel'. Damals, in meinem alten 'Linie 6'-Lokal, hat es gefunkt", erinnert sich Bellmann.