Neue Reihe mit Alexander G. Schäfer: Claudia Schmutzler kommt nach Dresden

Dresden - Im vorigen Jahr wäre DDR-Kultkomödiant Gerd E. Schäfer (†2001, "Maxe Baumann", "Wunschbriefkasten") 100 Jahre alt geworden. Seinen Witz und Charme hat er zum Glück Sohn Alexander G. Schäfer (59) vererbt. Im Kabarett "Herkuleskeule" ist er ab 10. Oktober als Gast in "Leise flehen meine Glieder" zu erleben. Außerdem will er viermal im Jahr mit seiner Talkrunde "Schäferstündchen" in die Keule kommen.

Und das kann er. Zu rund 150 "Schäferstündchen" war er schon verabredet. "Für mich ist es eine Reise in die Kindheit, denn meine Gäste sind Schauspieler oder Musiker, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin ein Fan meiner Gäste", lacht Alexander G. Schäfer.

"Seit 2013 gibt es schon mein Schäferstündchen. Die Talkreihe wurde sogar in der Nähe von Dresden ins Leben gerufen - auf Schloss Schönfeld", verrät Schäfer beim Plausch im "Café Solo" im Kulturpalast.

Die Wendekomödie schlechthin: "Go Trabi Go" - mit Claudia Schmutzler (v.l.n.r.), Wolfgang Stumph, Marie Gruber und dem himmelblauen Trabi Schorsch. © picture alliance / United Archives / dpa

Aber: Zu seinem ersten Dresdner Matinee-"Schäferstündchen" am 27. Oktober (11 Uhr) kommt Schäfer ganz nah ran.

Gesprächsgast ist Stumphs TV-Tochter aus "Go Trabi Go" - die in Dresden gebürtige Schauspielerin Claudia Schmutzler (58). "Wichtig ist mir, dass meine Gäste einen Bezug zur Stadt haben", sagt Schäfer.

Da trifft er bei Herkuleskeule-Geschäftsführer Arnim Proft (78) auf offene Ohren. Auch der Ex-Profimusiker hat eine Verbindung zu Schäfer: "Zu DDR-Zeiten hat unsere Band in bunten Programmen mit Gerd E. Schäfer in der ganzen Republik gespielt." Nun trifft sich die Unterhaltungswelt in Dresden wieder!

Tickets (27,50 Euro) für das "Schäferstündchen" samt musikalischer Umrahmung und Filmausschnitten gibt's unter: herkuleskeule.de.