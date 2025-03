Neues Restaurant in Dresden: Hier speist Ihr am Neumarkt ab jetzt herrlich charmant

Eröffneten am Mittwoch das "1328" (v.l.): Roland Rodig, Chefin Mary Berger, Claudia Rolle, Dominik Salm und Janina Hartwig. © Petra Hornig

Am Mittwoch wurde die neue kulinarische Adresse vis-à-vis dem Schankhaus "Augustiner an der Frauenkirche" eröffnet. Beide Lokale werden von Mary (52) und Herbert Berger (70) bewirtschaftet.

Der Name "1328" erinnert an das Gründungsjahr der Augustiner Brauerei in München, deren Mehrheitseignerin, die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, am Neumarkt investierte.

Edles Mobiliar in Samt, Schlamm- und dunklen Grüntönen kontrastiert mit dunklem Holz, Messing und Gold. Gäste können auf drei Etagen (150 Plätze) und unter 250 Lampen aus einer Südtiroler Manufaktur speisen.

Auf der Karte finden sich österreichische Klassiker wie Tafelspitz (25 Euro) und Palatschinken (11 Euro) neben mediterranen Köstlichkeiten wie Pasta à la Limone mit Garnele (17/26 Euro).