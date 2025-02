"Nicht schummeln, Liebling!" Nanu, was macht denn die Gäbler bei der Berlinale?

Dorit Gäbler (82) freut sich, dass auf der Berlinale zwei ihrer DEFA-Filme gezeigt werden. © Eric Münch

Beim international renommierten Filmfestival werden "Nicht schummeln, Liebling!" und "Orpheus in der Unterwelt" gezeigt - in beiden DEFA-Filmen aus dem Jahr 1973 spielte die Dresdner Sängerin Hauptrollen.

Die über 50 Jahre alten Musikfilme stehen im Rahmen einer Retrospektive je dreimal auf dem Festival-Programm. Bei den Vorführungen in der Akademie der Künste am 21./22. Februar ist Dorit Gäbler live dabei und wird auch einige Episoden verraten.

In "Nicht schummeln, Liebling!" begeisterte sie an der Seite des damaligen DDR-Schlagertraumpaars Frank Schöbel (82) und Chris Doerk (82). Sie spielt Fachschuldirektorin Barbara Schwalbe, die in Sonnethal den Fußballern beweisen will, dass auch Frauen gut kicken - und eine Frauenelf gründet.

"Da ich im Film älter aussehen musste als Chris Doerk, bekam ich entsprechendes Make-up und eine Perücke. Doch beides war futsch, als ich in der Drehpause mit der Männermannschaft auf dem Rasen im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion mitspielte. Danach war die Perücke verrutscht, mein Gesicht hochrot und das Make-up im Eimer", erinnert sich Dorit Gäbler.

Der Dreh musste verschoben werden.