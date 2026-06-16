Opa Werner (93) ist Deutschlands ältester Schülerlotse

Dresden - Werner Niehle sorgt seit 15 Jahren dafür, dass die Kinder der 68. Grundschule im Dresdner Stadtteil Prohlis heil über die Straße kommen. Mit seinen 93 Jahren ist er wohl der älteste "Schülerlotse" der Republik.

Werner Niehles (93) Markenzeichen sind die beiden Kellen. Lotsen haben in der Regel nur eine. © DPA

Jeden Morgen schwingt sich Niehle auf sein Rad. Kaum an der recht befahrenen Straße angekommen, kommen die ersten Kids mit dem Ranzen auf dem Rücken.

"Ihr könnt gehen, die Straße ist frei", sagt Opa Werner und schwingt seine Kelle zum Zeichen, dass die Mädchen und Jungen losmarschieren dürfen. Jeder Helfer hat sein eigenes System. Mit der linken Kelle dirigiert er die Kinder, mit der rechten die Autofahrer. "Ich bin der Schulweghelfer mit zwei Kellen", sagt er schmunzelnd.

Seit 15 Jahren steht Niehle jeden Morgen in der Heiligenbornstraße in seinem Viertel - bei Wind und Wetter. Für ihn ist die Aufgabe mehr als ein Ehrenamt: Die Begegnungen mit den Kindern und Eltern, das Gefühl, gebraucht zu werden, motivieren ihn jeden Tag. "Und natürlich das Lächeln der Kinder."

Auch die Lehrer der Grundschule kennen Niehle seit Jahren.