Peter Kulka ist tot: Dresdner Star-Architekt stirbt mit 86 Jahren

Peter Kulka im vergangenen Jahr. © Holm Helis

Das teilte am Mittwoch seine Adoptivtochter Katrin Leers-Kulka mit, wie Sächsische.de berichtet. Demnach starb der 86-Jährige in seinem Haus in Dresden-Friedrichstadt.

Kulka wurde am 20. Juli 1937 in Dresden geboren. Er studierte Architektur an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin. 1965 gelang ihm die Flucht aus der DDR.

Erst nach der Wiedervereinigung kehrte Kulka nach Dresden zurück, wo er seit 1995 Mitglied der Kunstkommission der Stadt war.

Er gehörte zu den 30 Gründungsmitgliedern der Sächsischen Akademie der Künste und war Mitglied der Klasse Baukunst.

Kulka war in Dresden am Wiederaufbau des Ostflügels des Residenzschlosses beteiligt sowie an der Centrum-Galerie. Bis voraussichtlich 2025 sollte er am Lingner Altstadtgarten mitwirken.