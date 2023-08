Pforte zur Kultur: Cellistin Katrin Meingast lädt in ihr barockes Winzerhaus!

Dresden - Cellistin Katrin Meingast (48) liebt Barockmusik. In dieser Zeit um 1680 wurde auch das Winzerhaus samt alter Weinpresse gebaut, in dessen Mauern die Musikerin einem breiten Kulturangebot Heimstatt gewährt. Die "Cantiere 123" auf der Pillnitzer Landstraße 123 ist seit 2016 Adresse für außergewöhnliche Aufführungen, Konzerte, Workshops, Ausstellungen und Lesungen. Allen diesen ist nicht nur Qualität eigen, sondern vor allem der eintrittsfreie Zugang.

Katrin Meingast (48) spielt in ihrem Garten Cello. © Petra Hornig

"Ich halte es da ganz mit dem Künstler Joseph Beuys und der Selbstermächtigung des Publikums. Ich führe ein offenes Haus. Meine Kulturgäste können selbst bestimmen, wie viel Geld sie den Künstlern und der Infrastruktur spenden", erklärt die Virtuosin ihr Konzept.

Denn in ihrem wundervollen Winzerhaus vermischen sich Privat- und Kultursphäre. "Die Künstler beziehen ihre Garderobe in meinem Arbeitszimmer, die Gäste versorgen sich in meiner Küche. Bringen selbst etwas mit oder stecken einen Obolus in die Vertrauenskasse."

Katrin Meingast öffnet das Konzept des elitären Salons für alle - mit Freude, Hingabe und voller Neugier auf Gespräche.

"Die Idee wurde während meines sechsjährigen Aufenthaltes in Katar geboren. Mein Mann hatte dort einen Job. Aber ich wollte nicht nur Ehefrau sein. Also rief ich einen Chor, eine Musikschule, einen Salon ins Leben - als kulturelle Heimat."