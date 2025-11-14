"Phantastische Welten" in Dresden: Ausstellung über Trickfilm-Pionier startet heute

Dresden - Wenn Papierfiguren plötzlich laufen, tanzen und lachen - dann erwacht die Magie des Trickfilms zum Leben. Einer dieser Magier war Jan Walter Habarta. Jetzt kehrt seine Kunst zurück auf die große Bühne.

DIAF-Chef Till Grahl (47) holte die Ausstellungswerke höchstpersönlich in Landshut ab. © Steffen Füssel

Das Deutsche Institut für Animationsfilm (DIAF) widmet dem Trickfilmer ab Freitag eine Sonderausstellung in den Technischen Sammlungen Dresden.

"Wir wollen nicht nur DDR-Klassiker zeigen", sagt Instituts-Chef Till Grahl (47) mit einem Schmunzeln. "Diesmal geht's um jemanden aus dem Westen, der im Trickfilm prägend war. Habarta hat den Legetrick wirklich perfektioniert."

Der Legetrick unterscheidet sich vom klassischen Zeichentrick darin, dass die Figuren nicht gezeichnet, sondern als flache Papier- oder Folienfiguren Bild für Bild leicht bewegt und fotografiert werden.

Für seine Werke - von "Rappelkiste" (dem deutschen Gegenstück zur amerikanischen Sesamstraße) bis "Zirkus Zapzaroni", wo Kinder selbst gemalte Tiere einschicken durften, die dann animiert wurden - wurde Habarta mit Preisen überhäuft. "Er hat gefühlt jeden Filmpreis gewonnen, den man in Deutschland gewinnen kann", so Grahl. Sogar in Cannes wurde er ausgezeichnet.