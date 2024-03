Promi-Porträts auf Lastwagen: Dieses Kunstwerk soll in Dresden versteigert werden!

Dresden - Seine Promis fahren Truck: Ob Phil Collins, Metallica, AC/DC oder die Rolling Stones - die Musiklegenden rollen auf Sattelschleppern durch ganz Europa. Denn Künstler Jörg Wolke (54) hat sie auf Fahrerhäuser und Ladeverkleidungen in Airbrush-Technik gesprayt. So gut, dass 2019 sein Stones-Truck beim finnischen Festival "Power Truck Show" als bestbemalter Laster Europas prämiert wurde.

Auf diesem Truck rollen die "Rolling Stones" durch ganz Europa. © PR/Jörg Wolke

"Rund 30 Trucks habe ich schon gestaltet. Alles fing 2002 an, als eine Stuttgarter Spedition ein Wandbild von mir in einem Café entdeckte", erzählt Wolke. Sein erstes rollendes Kunstwerk: ein Truck mit Harry-Potter-Motiven.

Nun sind Wolkes Kunstwerke jenseits der Autobahn zu bewundern. Bis 18. April hängen in der Ausstellung "Spektrum" 41 Kunstwerke (ab 2650 Euro) im Dresdner Restaurant "Kastenmeiers" im Grandhotel Kempinski/Taschenbergpalais.

Darunter Porträts von Weltstars, die tatsächlich im Kempi einchecken könnten: Mick Jagger, Anthony Hopkins, Robert De Niro. Oder die es gern getan hätten, wie Physiker Albert Einstein, Sänger David Bowie, Schauspielerin Audrey Hepburn oder Klaus Kinski.

Alle großformatig in Acryl mit Graffiti, Airbrush und Öl porträtiert - "sieben Arbeiten sind schon verkauft", freut sich der Schmalkaldener.

Ein ganz besonderes Bild jedoch wartet noch auf ein Gebot: das surrealistische Gemälde "Begegnung" (180 x 100 cm). "Ich möchte es zugunsten des Kinder-Palliativ-Zentrums am Universitätsklinikum Dresden versteigern. In meiner Heimat engagiere ich mich für ein Kinderhospiz", so Wolke.