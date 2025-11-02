Rausch ohne Rausch? Premiere "Die Bakchen" in Dresden

Dresden - Ordnung vs. Ekstase, Vernunft vs. Anarchie: Der jüngst für den Deutschen Buchpreis nominierte Schriftsteller Thomas Melle (50) hat das antike Drama "Die Bakchen" von Euripides für das Dresdner Staatsschauspiel neu überschrieben. Erzählt wird von einer verunsicherten Gesellschaft im entgrenzenden Rausch. Rätselhaft nur, warum die Inszenierung den Rausch so konsequent ausblendet. Die Uraufführung war am Donnerstag im Kleinen Haus.

Intensive Darstellung: Philipp Grimm (Dionysos, r.) und Leonie Hämer (Pentheus). © Sebastian Hoppe

In Theben gibt es nichts mehr zu essen. Und dann kehrt auch noch Dionysos zurück, mit seinem Gefolge, der Bakchen. (Die heißen auch Bacchanten, weil Dionysus lateinisch Bacchus heißt - das Stück klärt früh darüber auf.)

Dionysus will sich an den Thebanern rächen, weil sie ihn - den Gott des Weines und Rausches - nicht als Sohn des Zeus akzeptieren. Also verführt er die Frauen Thebens zu Orgien im Wald.

Thebens Herrscher Pentheus stemmt sich - als Bewahrer der Ordnung - erst dagegen, und wird doch als neugierig-heimlicher Beobachter von den orgiastisch Feiernden zerrissen. Pentheus' Mutter Agaue trägt den abgeschlagenen Kopf ihres Sohnes in die Stadt, ohne es zu erkennen.

Leonie Hämer spielt den Pentheus herrlich dominant mit teils überschlagend-hysterischer Stimme, Christine Hoppe ist als verblendete Agaue ebenfalls vorzüglich. Ganz stark auch Philipp Grimm, der als intensiver Dionysos nackt ins Publikum schreit. (Drei weitere Dionysos-Darsteller bleiben unter grauen Kapuzen unnötig blass - was sollten die?).