Reality-Star und Quizmaster wird in Dresden frisch eingekleidet

Dresden - So langsam wird er in Dresden heimisch: Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (41) ist immer öfter in der Stadt. Seine Quizshow im "Luisenhof" läuft wie geschnitten Brot. Vor den nächsten Rateshows am 26./27. November ist er schon am 26. Oktober Promi-Gast auf der "Hope Gala" im Schauspielhaus - an der Seite von "Luisenhof"-Chefin Carolin Rühle-Marten (43).