Reise-Veranstalter mietet Semperoper und kriegt sie nicht voll: Dieser Dresdner wird zum Retter!

Forchheim/Dresden - Corona hat seine Spuren hinterlassen! Immer mehr Menschen kaufen Tickets für Reisen und Veranstaltungen erst kurz vor knapp. Ein Musikreise-Veranstalter aus Bayern kommt deshalb jetzt in Dresden in die Bredouille. Doch ein Dresdner wird zum Retter.

Die Semperoper ist DAS Ausflugsziel in Dresden. Doch ein fränkischer Musikreise-Veranstalter hat erstmals seine Probleme, das Haus zu füllen. © Steffen Füssel

Schon zum 25. Mal bucht Matthias Augustin von "Dr. Augustin Studienreisen" aus Forchheim die komplette Semperoper für eine besondere Musikreise. Er bietet den Besuch der Oper im Paket mit Übernachtung und auf Wunsch auch der Busfahrt in die sächsische Hauptstadt an. Doch in diesem Jahr ist etwas anders.

Das Haus ist nach TAG24-Informationen einfach nicht vollzubekommen. Reisewillige buchen nämlich immer spontaner. 57 Prozent der Deutschen haben sich für ihren Sommerurlaub noch gar nicht festgelegt.

Das ist eine Folge aus dem Stress der vergangenen Jahre: Nicht immer bekamen die Reisenden ihr Geld unkompliziert zurückerstattet, wenn der Urlaub nicht durchführbar war.

Mit dem gleichen Problem haben auch Konzert- und Eventveranstalter zu tun. Zuletzt musste gar das traditionsreiche Elbhangfest abgesagt werden, weil zu wenig Karten verkauft wurden.

Und jetzt trifft es die weltberühmte Semperoper! Doch Reise-Experte Augustin steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern mit anderen Veranstaltern der Branche zusammen. Zum Retter wird dabei auch der Dresdner Lutz-Peter Schöne.