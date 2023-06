Retter von DDR-Handwerk feiern 30. Jubiläum!

30 Jahre Firmengeschichte wurden gefeiert! Moderiert wurde das "leckere" Fest von MDR-Moderator René Kindermann (47, l.). © Norbert Neumann

Es gilt, 30 Jahre Firmengeschichte zu feiern! Die "Hommage Dresden GmbH" ist bestrebt, hochwertige, einzigartige Handwerksprodukte aus Sachsen sowohl national als auch international bekannt zu machen.

Sie gelten auch als Begründer eines der wichtigsten Events im Kalender der Landeshauptstadt Dresden - nämlich des "Dresdner Stollenfests" der Neuzeit.

Gemeinsam mit 60 geladenen Gästen feierte die "Hommage Dresden GmbH" ihr 30. Jubiläum. "Sachsen hat eine reiche Geschichte und außergewöhnliche Handwerker, die seit Jahrhunderten die Region geprägt haben", erklärt Geschäftsführerin Antje Northe. "Ihre Bräuche und Symbole sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes von Sachsen, das gestärkt und über die Region hinaus bekannt gemacht werden soll."

Es geht darum, traditionelles sächsisches Handwerk zu bewahren.

Die "Gesellschaft zur Förderung traditioneller Handwerkskunst in Sachsen mbH" (kurz: die Hommage Dresden GmbH) wurde 1993 von Wolfgang Rüeck gegründet. Der aus Baden-Württemberg stammende Unternehmer baute Anfang der 1990er-Jahre das Büro- und Tagungszentrum "Businesspark Dresden" in Dresden-Striesen auf. Vor Ort sah er Handwerksbetriebe, die traditionell fertigten und nach der Wende keine Aufträge hatten und somit vor dem Aus standen.

Rüeck aber wollte nicht nur zuschauen, sondern packte an und vergab über die Firma Hommage Dresden GmbH Aufträge an diese Handwerksbetriebe. In den ersten zehn Jahren nach ihrer Gründung förderte und vermarktete die Hommage Dresden GmbH u. a. Traditionsbetriebe in den Bereichen Rabenauer Stühle, Zöblitzer Serpentin und Großschönauer Damast.

Ziel war es, die DDR-Betriebe auch über die Wende hinaus am Leben zu erhalten.