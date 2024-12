25.12.2024 07:54 1.089 Sarrasanis Stars feiern Weihnachten in der Manege

Die Spanisch sprechenden Artisten der Sarrasani-Dinnershow "Atlantis on Fire" arbeiten auch an den Festtagen in der Manege.

Von Katrin Koch

Dresden - Schnell mal zu Weihnachten nach Kolumbien oder Spanien und zurück? Das funktioniert nicht bei den meist Spanisch sprechenden Artisten der Sarrasani-Dinnershow "Atlantis on Fire". Sie arbeiten auch an den Festtagen in der Manege. Die aktuelle Sarrasani-Dinnershow heißt "Atlantis on Fire". © Holm Helis "Deshalb feiern wir mit unseren Künstlern und allen Mitarbeitern von der Küche bis zur Garderobe am 25. Dezember zwischen Brunch und Abendvorstellung Weihnachten. Es gibt auch Geschenke", verrät André Sarrasani. Im Trocadero-Zelt wird dann gewichtelt. "Jeder besorgt ein Geschenk für maximal 15 Euro. Die kommen alle in einen Sack und dann darf jeder ziehen." Nach der Abendshow steigt dann noch eine Weihnachtsparty. Bei André Sarrasani privat gibt es nur Geschenke für die Kinder Noah und Satin. André Sarrasani (52) mit Tochter Satin (19, l.), Lebensgefährtin Edith (46), Sohn Noah (8) und Hund Tala (2). © Thomas Türpe "Edith und ich schenken uns eigentlich nichts", sagt André. "Und die Weihnachtsgans kommt bei uns erst im Januar auf den Tisch - wenn es ein bisschen ruhiger ist."

Titelfoto: Thomas Türpe