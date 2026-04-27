"Schlaflos im Märchenwald": "Radio PSR"-Moderator Steffen Lukas gibt Gas
Dresden - Als "Opa Unger" oder "Harry Werner" veralberte "Radio PSR"-Moderator Steffen Lukas (56) seit Ende der 90er-Jahre Hörer wie auch Behörden mit Scherzanrufen. Vor ihm war und ist niemand sicher - auch nicht die Brüder Grimm. Deren Märchen sind die Vorlage für die "Sinnlos Märchen"-Show, mit der Lukas und Maximilian Reeg (59) auf "Schlaflos im Märchenwald"-Tournee gehen.
Freitagabend vorm Dresdner Parkhotel. Eine lange Schlange von Fans steht an, will sich schon eine Stunde vor Beginn die besten Plätze sichern. Alltag für Lukas.
"Auf unserer Tournee spielen wir meist vor rund 500 Zuschauern - und es ist immer rappelvoll", freut sich der mehrfache Radiopreisträger. Sein Erfolgsrezept: Märchen von Grimm oder Andersen kräftig gemixt, ins Sächsische übersetzt und mit viel Wortwitz und Blödsinn gewürzt.
Mittels rund zwölf Perücken, vier Eimern, mehreren Salatschüsseln und etwa zwölf Kopfbedeckungen verwandeln sich Lukas und Reeg in Märchenfiguren à la "Hase und Mettigel". Dann wechselt das Duo in Windeseile Fellmütze, Kochmütze und rote Bauhelme mit Stacheln.
"Unsere Märchen schreiben wir zusammen - per Videokonferenz", verrät Lukas. Privat setzt er auf analoge Originale.
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Das sind die nächsten Termine
"Natürlich habe ich eine große Gesamtausgabe der Grimmschen Hausmärchen zu Hause, die DDR-Ausgabe mit dem Rotkäppchen auf dem Buchumschlag. Die gab es wohl in jedem Haushalt", vermutet Lukas.
Sein Lieblingsmärchen: Der Wolf und die sieben Geißlein. "Da ist so viel Action drin, da werden alle Emotionen abgedeckt - vom Fürchten bis zur Freude", schwärmt Lukas.
Bei den Filmen ist nicht ein DEFA-Klassiker, sondern der sowjetische Zeichentrickfilm von 1975 "Das bucklige Pferdchen" sein Favorit.
Nächste Termine für die PSR-Sinnlos-Märchen-Tour: 1. Mai Freiberg (Ballhaus Tivoli), 2. Mai Stadthalle Oelsnitz, 8. Mai Stadthalle Limbach-Oberfrohna, 9. Mai Stadthalle "stern" Riesa, 15. Mai Börse Coswig, 16. Mai Festhalle Plauen.
Infos/Tickets (34,90 Euro) unter: www.radiopsr.de.
Titelfoto: Bildmontage: Foto Koch (2)