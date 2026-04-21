Sie brachte neue Rezepte in die DDR: Dresden erhält Nachlass von berühmter Kochbuch-Autorin

Dresden - Sie holte die (kulinarische) Welt in die DDR : Kochbuch-Autorin Ursula Winnington († 2025). Aus Anlass ihres ersten Todestages übergaben am Montag ihre Tochter Maraike Wittbrodt (73) und Enkelin Lilly Böhm (47) in der SLUB den Nachlass der leidenschaftlichen Köchin an das Deutsche Archiv der Kulinarik.

Maraike Wittbrodt (73), Lilly Böhm (47) und SLUB-Generaldirektorin Katrin Stump (53, v.l.) unterzeichnen die Schenkungsurkunde. © Thomas Türpe

Das 2022 gegründet Archiv umfasst bereits rund 50.000 Kochbücher, 45.000 Menü- und Speisekarten und 400 Kochhandschriften.

Nun kommt die über 150 Werke umfassende Kochbuch- und Arbeitsbibliothek von Ursula Winnington hinzu, die für ihre Rezepte und kulinarische Geschichten in den DDR-Illustrierten (seit 1964) "Magazin", "Für Dich", "Sibylle" und "Der gute Rat" geliebt wurde.

"Wir freuen uns, dass der Nachlass in guten Händen ist. Wir könnten uns keinen besseren Ort vorstellen", sagt Tochter Maraike Wittbrodt.

Die Schenkung beinhaltet auch das handschriftliche Kochbuch von Ursula Winningtons Großmutter Olga.

"Es stammt aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts und beinhaltet auch das Originalrezept für Mecklenburger Pfeffernüsse, die bis heute in unserer Familie im Advent gebacken werden", verrät Tochter Maraike.