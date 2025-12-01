Sie ist wieder da! Gläserne Frau erhält eigene Vitrine mit Klimaanlage

Dresden - Der gläserne Mensch ist das dystopische Schreckensbild einer total überwachten Gesellschaft. Da hat die Person keinerlei privaten Geheimnisse mehr, die Person ist quasi durchsichtig. Ganz anders, nämlich positiv, ist die Gedankenverbindung, wenn es um die Gläsernen Menschen im Hygiene-Museum geht. Dort ist die historische Gläserne Frau ab sofort wieder in der Dauerausstellung.

Ganze drei Jahre musste das Deutsche Hygiene-Museum auf ihr ikonisches Exponat verzichten - jetzt ist SIE wieder da. © Eric Münch

Die Gläsernen Menschen des Hygiene-Museums waren in den 30er-Jahren eine wissenschaftlich fundierte Ausstellungssensation.

"Mit einem Mal war es möglich, die Menschen von Innen anzuschauen", sagt Museumsdirektorin Iris Edenheiser. MRT, CT, Sonographie und andere Körperdurchleuchtungstechniken lagen damals noch weit in der Zukunft.

Celluloseacetat ist der Kunststoff, aus dem damals die Gläsernen Figuren entstanden. Ein Material, das sich nicht als beständig erwies.

Die Außenhaut vergilbte mit der Zeit, Bemalungen innerer Organe verflüssigten, Essigsäure wurde freigesetzt, die Organe schrumpften. Besonders die historische Figur der Gläsernen Frau von 1935/36 hatte darunter zu leiden. Ihr besonders galt das Forschungsprojekt, welches das Museum mit Partnerinstitutionen in den Jahren 2016 bis 2022 durchführte.

Eine klimatisierte, temperierte Vitrine in 200 Kilogramm schwerer Doppelverglasung ist das Forschungsresultat. Darin, bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 30 bis 35 Prozent, soll der Verfallsprozess, wenn nicht aufgehalten, so doch verlangsamt werden.