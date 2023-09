Silvana Mehnert bei den "medlz" ausgestiegen: Das hat die Pop-Poetin aus Dresden jetzt vor

Was folgte, kann sich hören lassen: drei Alben, eine Weihnachts-EP, 80 eigene Songs, rund 200 Konzerte, darunter zwei mit der Elblandphilharmonie. "In dieser Zeit habe ich den Mut gefasst, Texte in Deutsch zu schreiben. Und ich bin noch immer dabei, meinen eigenen Sound zu entwickeln."

An ihren Start als Miss Rockester erinnert sich Silvana genau: "Am 13. September 2013 habe ich mein erstes Konzert beim Weinfest in Meißen gegeben, im Anschluss an einen Bandwettbewerb."

"Miss Rockester" mit ihrer Band. Zur Stammbesetzung gehören (v.l.): Adrian Kehlbacher (Bass), Stephan Salewski (Schlagzeug), Benni Cellini (Cello) und Thomas Hübel (Gitarre). © PR/Kristin Hofmann

Silvana ist völlig klar, dass sie allein von Miss-Rockester-Musik und Auftritten noch nicht leben kann. "Deshalb unterrichte ich Gesangsschüler und habe einen Nebenjob beim Dresdner Filmfestival 'Move it!'. Aber beides ist für mich nicht nur zum Geldverdienen. Es bereichert mich, ich lerne viele neue Menschen kennen, es inspiriert mich."

Die Pop-Poetin sprudelt über vor neuen Plänen. "Noch in diesem Jahr soll mein neuer Anti-Kriegs-Song 'Nein' erscheinen, 2025 sollen Musikvideos und ein Album folgen. Mein Traum wäre, es in Vinyl herauszubringen. Überhaupt will ich meine Fans mehr einbeziehen."

Die können aber erst mal das Jubiläum mit Miss Rockester, ihrer Band und Streichquartett feiern - am 27. September in der Dresdner St.-Pauli-Ruine, am 29. September in Pirna (Q24) und am 30. September in der "Kufa" Hoyerswerda.

Tickets (26 Euro): miss-rockester.com.