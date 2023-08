Smart & clever geplant: Neue Dinnershow in Dresden

Dresden - "Moments" mal - Dinnershow-König Mirco Meinel (51) will in diesem Winter im Ostragehege bis zu 1100 Gäste gleichzeitig und bestens unterhalten. Denn parallel zur etablierten "Mafia Mia"-Dinnershow (24. November bis 14. Januar) feiert am 1. Dezember gleich nebenan die Revue "Moments" Premiere.