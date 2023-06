Am Ostra-Dome: Das neue Festgelände von Mirco Meinel

Dresden - Mit einer neuen Attraktion startet Event-Profi Mirco Meinel (51) in die Sommersaison am Ostra-Dome.

Event-Profi Mirco Meinel (51) © Thomas Türpe

Ein fast 1000 Quadratmeter großer Teich samt Bühne - der "OstraSee" - komplettiert seit wenigen Tagen das Party- und Veranstaltungsareal im historischen Schlachthofgelände. An dessen Ufer können rund 2000 Gäste feiern.

Mehr als ein Jahr verging von der Planung bis zum fertigen Teich, in dessen Mitte eine etwa 100 Quadratmeter große Bühne spektakuläre Auftritte garantiert. "Schon im nächsten Jahr könnte die Bühne mit einer Show bespielt werden", stellt Meinel in Aussicht.

Der See liefert mit einer Fontäne und einer Wasserwand, auf die Bilder und Effekte projiziert werden können, eine in Dresden einzigartige Kulisse. Neben dem See kann für drei Monate im Jahr ein extra hohes, 10 mal 25 Meter großes Luxus-Party-Zelt aufgebaut werden.

"Dort können wie in einem Theater rund 600 Sitze in fünf Ebenen eingebaut werden", so Meinel.