Star-Cellist Vogler kämpft für neues Konzerthaus: Doch Kritiker schießen von allen Seiten

Dresden - "Geht nicht" geht nicht für Jan Vogler (60), Cellist von Weltrang und Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Der Plan, eine Richard-Wagner-Akademie zu gründen und dafür einen neuen Kulturbau ans Dresdner Königsufer zu pflanzen , ist seine ureigene Idee. Dass dies in eine Zeit der finanziellen Engpässe der öffentlichen Kassen fällt, nimmt der Leidenschaft, mit der er dafür kämpft, nichts.

Ein Stück Geheimhaltung der Beteiligten, denn die Sorge, bei vorzeitigem Bekanntwerden die Förderung zu verlieren, war groß. "Eine Förderung in dieser Höhe bedeutet riesige Wertschätzung für Dresden", sagt Vogler.

Am Mittwoch wurde dem Antrag mit 15 Millionen Euro stattgegeben. In Dresden wusste kaum einer von dem Projekt.

In grober Weise ist das Projekt ausbuchstabiert. Der Neubau soll Konzertsaal (600 Plätze) enthalten, Probensaal, Workshop-, Archiv- und Seminarräume, zu nutzen für die Akademie sowie andere Kulturträger der Stadt.

"Wie lässt sich die Kulturstadt Dresden weiter nach vorne bringen?", fragt Vogler. "Vielleicht sollte man das spielen, was gerade eine Möglichkeit eröffnet", ergänzt er, hinsichtlich der Millionen-Förderung vom Bund.

So wäre Wagner der Fixstern einer Akademie, die als Zentrum der musikalischen Romantik weiterzuentwickeln sei.

Ausgehend vom Wirken des Komponisten in Dresden, soll nun Wagner für die Stadt eine ähnliche Rolle spielen wie Bach für Leipzig .

"Wir haben der Stadt mit diesem Projekt eine Möglichkeit geschaffen. Ob sie diese nutzen will, muss die Stadt jetzt diskutieren und verhandeln."

Die jährlichen Betriebskosten wollen die Musikfestspiele bestenfalls selbst aufbringen. Schon jetzt erwirtschafte man 80 Prozent des jährlichen Etats selbst, so Vogler.

OB Dirk Hilbert (52, FDP) hat seinen Entwurf für den Doppelhaushalt vorgestellt. © Petra Hornig

Ein Konzertsaal mit 600 Plätzen am Königsufer? Wie aus heiterem Himmel platzte am gestrigen Donnerstag die Fördermittel-Zusage des Bundes über 15 Millionen Euro für eine Richard-Wagner-Akademie herein.

Der Zeitpunkt könnte angesichts der Finanznot allerdings kaum schlechter sein - ob sich das Projekt realisieren lässt, ist fraglich.

Was eigentlich eine tolle Nachricht ist, sorgt in Krisenzeiten für Kopfschütteln. Ob der OB von allen guten Geistern verlassen sei, fragt etwa die SPD.

So wolle Dirk Hilbert (52, FDP) laut Haushaltsentwurf Kitas teurer machen, kein Geld fürs Elbamare bereitstellen, DVB-Angebote reduzieren.