Stilecht von Kopf bis Fuß: Dresdner Expertin stylt die Herren für den perfekten "Männerabend"

Dresden - Sieht aus wie ein Fotoshooting für ein Hochglanz-Männermagazin, ist es aber nicht. Die vier gut aussehenden Herren, die dekorativ das Ledersofa bevölkern, bereiten sich auf die Premiere der Komödie "Männerabend" am 2. April im Boulevardtheater Dresden vor.

Sehen in ihren Smokings unverschämt gut aus: Koffi Missah (48, v.l.n.r.), Andreas Köhler (41), Daniel Tille (37) und Fridtjof Bundel (34). © Eric Münch

Für das Stück muss das Quartett sensationell gut angezogen sein - mit Smoking, Schleife und Lackschuh. Ganz im Stil von Sänger Frank Sinatra (†1998, "New York, New York") und seiner legendären "Rat Pack"-Kumpel.

Denn die Musikkomödie swingt in der "Rat Pack"-Bar, in der Ben alte Platten auflegt und mit seinen Freunden Alex, Sascha und Florian einen Männerabend verbringt. Denn Alex wurde von seiner Freundin ausquartiert - sie will mit ihren Mädels einen Abend verbringen. Soweit die Geschichte.

Von Kopf bis Fuß stilecht ausgestattet werden die Schauspieler Fridtjof Bundel (34), Koffi Missah (48), Andreas Köhler (41) und Daniel Tille (37) von der Dresdner Boutique "Prüssing & Köll" in der Rähnitzgasse.